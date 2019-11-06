K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 92: Liebe hinter Gittern
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein drogensüchtiges Paar stiehlt die Waffe eines Polizisten - die Täterin wird festgenommen, ihr Freund kann fliehen. Beide sind bereits aktenkundig, das Jugendamt hatte den Junkies aufgrund ihrer Drogensucht ihr zweijähriges Kind weggenommen. Kurz darauf wird mit der geklauten Polizeipistole ein Waffenarsenal überfallen und eine Panzerfaust gestohlen. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1