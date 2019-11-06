Kommissare in der TodesfalleJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 93: Kommissare in der Todesfalle
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Auf einem alten Schloss findet ein Krimispiel statt - als Ehepaar getarnt nehmen auch Alexandra Rietz und Michael Naseband teil. Die Aufgabe für die neun Teilnehmer: Einer von ihnen wird zum Schein getötet, der Rest sucht nach dem Mörder, als Hauptpreis winken 100.000 Euro! Als das Spiel startet, finden die Kommissare eine der Teilnehmerinnen tatsächlich tot auf ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1