K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Tödliche Fesselspiele
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Entfesslungskünstler stürzt bei der Probe in die Tiefe und überlebt nur knapp - alles deutet auf einen Mordanschlag hin. Der Künstler wurde bereits in der Vergangenheit Opfer einer Reihe mysteriöser Unfälle. Die Ermittlungen ergeben, dass er ein Weiberheld ist und ein Verhältnis mit der Moderatorin der Show hat. Hat seine schwangere Freundin die Tat begangen? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1