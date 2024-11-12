Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Explosive Verbindung

SAT.1Staffel 5Folge 103vom 12.11.2024
Explosive Verbindung

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 103: Explosive Verbindung

22 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Eine Journalistin stirbt, nachdem sie aus einem Fenster im vierten Stock gestoßen wurde. Die Spur führt ins linksradikale Milieu. Undercover findet Kommissar Naseband heraus, dass die militante Gruppe einen Anschlag plant. Doch bevor die Mitglieder verraten wo, muss der Kommissar seine Zugehörigkeit beweisen. Er soll einen Verräter erschießen. Wie weit wird er gehen, um seine Tarnung zu wahren?

