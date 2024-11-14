K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 114: Mutterinstinkt
22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Eine Geburtshelferin bekommt seit einigen Tagen anonyme Drohbriefe. Dann wird aus den Drohungen brutale Realität: Eine ihrer Kolleginnen wird kaltblütig niedergestochen. Aus der konfusen Vorgehensweise des Täters können die Kommissare keinen Rückschluss auf dessen Identität ziehen. Sie stehen vor einem Rätsel: Warum wurden die Geburtshelferinnen zur Zielscheibe der Gewalt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
