K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 116: Der Fluch der Wahrsagerin
22 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12
Ein anonymer Anrufer meldet einen Einbruch in einer Pharma-Firma. Als Rietz und Grass vor Ort sind, beteuert der Wachmann, dass alles in Ordnung sei und er die Beamten nicht verständigt habe. Doch irgendetwas ist faul an der Sache, und die Kommissare finden sich sehr schnell in ihrer Vermutung bestätigt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1