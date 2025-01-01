Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Hetzjagd

SAT.1Staffel 5Folge 119
Hetzjagd

HetzjagdJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 119: Hetzjagd

22 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird vergewaltigt und ermordet. Die Tote war vor einem Jahr schon einmal Opfer einer Vergewaltigung. Der damalige Täter ist seit einigen Tagen wieder frei. Als die Kommissare ihn befragen wollen, finden sie ihn erhängt auf. Was zunächst nach dem Selbstmord eines reuigen Täters aussieht, entpuppt sich als eiskalter Mord ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen