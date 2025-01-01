K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 125: Reise in den Tod
22 Min.Ab 12
Leichenfund im Wald - der Mann ist schon seit mehreren Wochen tot. Seine beiden WG-Mitbewohner sind schockiert: Ihr Freund wollte einige Wochen in Costa Rica verbringen. Angeblich hatte er sich von dort aus erst am Tag zuvor bei seiner Schwester gemeldet. Doch die Schwester ist verschwunden und kann die Aussage der Mitbewohner nicht bestätigen ...
