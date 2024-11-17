Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 5Folge 142vom 17.11.2024
Folge 142: Sex-Karriere eines Models

22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Der Besitzer einer Modelagentur wird in seinem Haus erschlagen. Zuvor hatte er Streit mit seinem Fotografen. Die Kommissare fahren in die Agentur und verhindern dort nur knapp eine Vergewaltigung - drei Männer zwingen ein minderjähriges Model zum Sex! Das Mädchen gesteht: Der Tote veranstaltete regelmäßig Sex-Partys für zahlungswillige Kundschaft. Dabei wurden heimlich Fotos gemacht.

