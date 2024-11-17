Sex-Karriere eines ModelsJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 142: Sex-Karriere eines Models
22 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Der Besitzer einer Modelagentur wird in seinem Haus erschlagen. Zuvor hatte er Streit mit seinem Fotografen. Die Kommissare fahren in die Agentur und verhindern dort nur knapp eine Vergewaltigung - drei Männer zwingen ein minderjähriges Model zum Sex! Das Mädchen gesteht: Der Tote veranstaltete regelmäßig Sex-Partys für zahlungswillige Kundschaft. Dabei wurden heimlich Fotos gemacht.
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
