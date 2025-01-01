K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Doppelleben einer Studentin
22 Min.Ab 12
Eine Studentin wird in ihrem Wagen erdrosselt. Die junge Asiatin hat als Hostess für einen Escortservice gearbeitet. Ihr Freund wusste angeblich nichts davon. Ein vermögender Yachthändler war der letzte Kunde der Toten. Der verheiratete Mann will sie lediglich als Begleitung gebucht haben. Doch wusste seine Familie auch vom Sex mit ihr?
