K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 172: Intrigen unter Dieben
22 Min.Ab 12
Ein maskierter Täter schlägt die Mitarbeiterin eines Juweliergeschäfts nieder, entwendet zwei Uhren und durchsucht den Schreibtisch des Chefs. Warum hat er nur so wenig gestohlen und nach was hat er gesucht? Einziger Zeuge ist ein betrunkener Obdachloser: Er will gesehen haben, wie der Dieb in einem eiförmigen Gefährt davon geschwebt ist ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1