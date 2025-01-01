K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 174: Mörderisch gut
22 Min.Ab 12
Der verheiratete Chef einer Werbeagentur wird ermordet. Kurz vor seinem Tod hatte er Sex mit einer Kollegin. Für seine Frau keine Überraschung, ihr Ehemann hatte ständig irgendwelche Affären. Ein DNA-Test belastet einen Mitarbeiter der Agentur. Der Tote hatte die Karriere des Verdächtigen verhindert. Der Täter scheint überführt, doch dann geschieht ein weiterer Mord ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1