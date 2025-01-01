Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisch gut

SAT.1Staffel 5Folge 174
Mörderisch gut

Mörderisch gutJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 174: Mörderisch gut

22 Min.Ab 12

Der verheiratete Chef einer Werbeagentur wird ermordet. Kurz vor seinem Tod hatte er Sex mit einer Kollegin. Für seine Frau keine Überraschung, ihr Ehemann hatte ständig irgendwelche Affären. Ein DNA-Test belastet einen Mitarbeiter der Agentur. Der Tote hatte die Karriere des Verdächtigen verhindert. Der Täter scheint überführt, doch dann geschieht ein weiterer Mord ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen