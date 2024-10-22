Giftanschlag im FitnessclubJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 34: Giftanschlag im Fitnessclub
21 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Eine attraktive Fitnesstrainerin wird Opfer einer hinterhältigen Säureattacke, sie erleidet schwere Verätzungen am Kopf. Die Suche nach dem Täter gestaltet sich schwierig, denn das Opfer hatte viele Neider. Als sich herausstellt, dass die Sportlerin eine Affäre mit ihrem verheirateten Chef hat, gerät dessen Frau ins Visier der Ermittler ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1