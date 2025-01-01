Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Undercover im Swingerclub

SAT.1Staffel 5Folge 36
Undercover im Swingerclub

Folge 36: Undercover im Swingerclub

21 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird bestialisch hingerichtet. In ihrer Wohnung finden die Kommissare Sexspielzeug und teure Dessous. Offenbar führte die brave Angestellte ein Doppelleben. Kurz darauf geschieht ein ähnlicher Mord. Laut Obduktionsbericht hatten beide Frauen vor ihrem Tod Sex mit mehreren Männern. Die Spur führt in einen dubiosen Swingerclub.

