K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Undercover im Swingerclub
21 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird bestialisch hingerichtet. In ihrer Wohnung finden die Kommissare Sexspielzeug und teure Dessous. Offenbar führte die brave Angestellte ein Doppelleben. Kurz darauf geschieht ein ähnlicher Mord. Laut Obduktionsbericht hatten beide Frauen vor ihrem Tod Sex mit mehreren Männern. Die Spur führt in einen dubiosen Swingerclub.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1