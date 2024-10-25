Konkurrenz für Kommissar GrassJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Konkurrenz für Kommissar Grass
21 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Ein stadtbekanntes Partygirl wird in seiner Wohnung brutal ermordet. Die Mitbewohnerin hält den eifersüchtigen Exfreund für den Täter, die Tote hatte ihn erst vor kurzem verlassen. Doch der Verdächtige hat ein Alibi. Die Hinweise verdichten sich, dass der Tod des Mädchens ein Auftragsmord war. Als die Kommissare den Mörder fassen, trägt er ein Bild der Mitbewohnerin bei sich ...
