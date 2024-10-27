K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 50: Liebesgrüße aus Ungarn
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Ein früherer Mitarbeiter des Rechtsmediziners ist in der Stadt zu Besuch. Angeblich will er Alexandra Rietz wieder sehen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass der Verehrer der Kommissarin ein Geheimnis hat: Er trifft sich heimlich mit einer Frau, gegen die wegen Menschenhandels ermittelt wird. Kurze Zeit später wird die Verdächtige im Hinterhof eines Bordells brutal ermordet ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1