K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 51: Die einzige Zeugin
21 Min.Folge vom 27.10.2024Ab 12
Eine Geschäftsfrau wird in einem Parkhaus mutwillig überfahren. Ein obdachloses Mädchen beobachtet die Tat, doch aus Panik vor dem Jugendamt flüchtet es. Alexandra Rietz spürt das Straßenkind auf und nimmt es mit zu sich nach Hause. Von dort verschwindet es spurlos. Den Kommissaren ist klar: Das Mädchen schwebt in Lebensgefahr!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1