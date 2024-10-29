Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Kleine Biester im K11

SAT.1Staffel 5Folge 58vom 29.10.2024
Kleine Biester im K11

Kleine Biester im K11Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 58: Kleine Biester im K11

21 Min.Folge vom 29.10.2024Ab 12

Eine Boxtrainerin wird ermordet. Bei der Obduktion macht der Gerichtsmediziner eine seltsame Entdeckung: Im Körper der Toten ist ein USB-Stick versteckt. Auf dem gespeicherten Video wird ein gefesselter Junge von maskierten Männern massiv verprügelt. Doch während die Kommissare Rietz und Naseband in der Boxschule ermitteln, macht der Mörder der Boxtrainerin Jagd auf das einzige Beweisstück ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen