K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Schulnote Sex
21 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
An einer Privatschule wird ein junger Austauschlehrer ermordet aufgefunden. Alexandra Rietz ermittelt undercover, um die Hintergründe seines Todes aufzuklären. Das seriöse Bild des Pädagogen beginnt schnell zu bröckeln: Er hatte ein Verhältnis mit einer minderjährigen Schülerin und war zum Zeitpunkt seines Todes im Besitz einer beträchtlichen Menge Drogen!
