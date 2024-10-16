K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 637: Tödliche Diät
21 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Innerhalb eines Monats sterben zwei Teilnehmer eines Schlankheitsseminars an verbotenen Substanzen. Es handelt sich dabei um illegale chinesische Schlankmacher. Um weitere Todesfälle zu verhindern, schleust sich Kommissar Grass in den Diätkurs ein. Der Kursleiter entpuppt sich als Hochstapler und Betrüger.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1