SAT.1Staffel 5Folge 637vom 16.10.2024
21 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12

Innerhalb eines Monats sterben zwei Teilnehmer eines Schlankheitsseminars an verbotenen Substanzen. Es handelt sich dabei um illegale chinesische Schlankmacher. Um weitere Todesfälle zu verhindern, schleust sich Kommissar Grass in den Diätkurs ein. Der Kursleiter entpuppt sich als Hochstapler und Betrüger.

