K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Liebe des Feuerschluckers

SAT.1Staffel 5Folge 64
Folge 64: Die Liebe des Feuerschluckers

21 Min.Ab 12

Brandanschlag auf den Feuerschlucker eines Zirkus: Er überlebt schwer verletzt. In seinem Wohnwagen finden die Kommissare einen Drohbrief. Sein eigener Schwiegervater wollte ihn aus dem Zirkus werfen. Der Täter scheint gefunden, doch eine Prostituierte gibt dem Mann ein Alibi für die Tatzeit. Eine neue Spur führt zur Ehefrau des Feuerschluckers ...

