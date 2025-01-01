Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod in der Hochzeitsnacht

SAT.1Staffel 5Folge 67
Tod in der Hochzeitsnacht

Tod in der HochzeitsnachtJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 67: Tod in der Hochzeitsnacht

21 Min.Ab 12

Eine reiche Bekannte der Familie Naseband bittet den Kommissar um Hilfe. Ihre Tochter will einen hoch verschuldeten Landwirt heiraten. Michael Naseband soll bei der Hochzeit herausfinden, ob der künftige Schwiegersohn es nur auf das Vermögen seiner Braut abgesehen hat. Nach der Trauung kommt es zum Eklat zwischen der Braut, ihrem frisch Angetrauten und ihrem besten Freund ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen