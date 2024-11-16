Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Azubi in der Sexfalle

SAT.1Staffel 5Folge 756vom 16.11.2024
Folge 756: Azubi in der Sexfalle

22 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12

Ein KFZ-Meister wird vor seiner Werkstatt erdrosselt. Auf dem Computer des Toten finden die Kommissare heimlich gedrehte Videos. Der verheiratete Mann hat seine Auszubildende nackt in der Umkleide gefilmt und die Filme später ins Internet gestellt. Doch nicht nur das: Der Chef hat die junge Frau immer wieder belästigt. Aus Angst ihre Stelle zu verlieren, hat diese geschwiegen.

SAT.1
