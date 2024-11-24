Die verschwundene Mutter (2)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 791: Die verschwundene Mutter (2)
22 Min.Folge vom 24.11.2024Ab 12
Ein vierjähriger Junge wird bei einem Wohnungsbrand gerettet. Seine Mutter ist spurlos verschwunden. Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Tatort gerufen. Der schreckliche Fund: Die Mutter des Kleinen wurde überfahren. Es war Mord. Dann erhärtet sich ein schlimmer Verdacht.: Hat der Vater seine Ex aus Rache für die Trennung getötet?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
