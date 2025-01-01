K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 97: Pornodreh in fremden Betten
21 Min.Ab 12
Als der Gerichtsmediziner von einer mehrwöchigen Reise zurückkehrt, bemerkt er fremde Spuren in seiner Wohnung: Auf seinem Bettlaken befindet sich ein riesiger Blutfleck, in seinen Blumentöpfen finden sich Zigarettenstummel. Die Kommissare finden heraus, dass Unbekannte die Wohnung des Gerichtsmediziners für Pornodrehs missbraucht haben. Die Sexfilme werden im Internet gezeigt ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1