Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gut versichert

SAT.1Staffel 9Folge 100
Gut versichert

Gut versichertJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 100: Gut versichert

23 Min.Ab 12

Ein Juwelier wird mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt. Die brutale Vorgehensweise des Raubes spricht für ein bekanntes Duo aus Osteuropa. Die Kommissare vom K11 sind ihnen dicht auf den Fersen, als sich plötzlich eine neue Spur ergibt: Der Juwelier selbst ist hoch verschuldet, aber gut versichert - hat er den Raub inszeniert?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen