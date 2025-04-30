Sex und andere NebenjobsJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 110: Sex und andere Nebenjobs
23 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12
Ein Pizzabote entkommt nur knapp einem heimtückischen Mordanschlag. Die Kommissare finden heraus, dass der heißblütige Italiener bei seinen Touren nicht nur Pizza ausliefert, sondern auch als Callboy einsame Frauen beglückt. Seine hitzige Verlobte gerät unter Tatverdacht. Wollte die rassige Italienerin den Affären ihres Zukünftigen ein Ende setzen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1