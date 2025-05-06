K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Elternliebe
23 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Eine 21-jährige Studentin wird brutal erschlagen in ihrer Wohnung aufgefunden. Die junge Frau hatte eine wilde Partynacht mit ihren Freundinnen hinter sich. Ihr Vater schwört, seine einzige Tochter zu rächen und kommt den Kommissaren bei den Ermittlungen ständig in die Quere.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1