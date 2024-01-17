Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Falsche Scham

SAT.1Staffel 9Folge 1500vom 17.01.2024
Folge 1500: Falsche Scham

22 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12

Ein Tatort, drei Verbrechen: Innerhalb von nur wenigen Tagen werden auf einem abgelegenen Parkplatz drei Männer mit Kopfverletzungen aufgefunden. Da sie alle keine Brieftasche mehr bei sich haben, gehen die Ermittler von Raubüberfällen aus - die Opfer schweigen. Die Kommissare sind sich sicher: Auf dem Parkplatz gehen seltsame Dinge vor sich. Kommissar Grass spielt den Lockvogel und kommt einer unglaublichen Geschichte auf die Spur ...

