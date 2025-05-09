Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Abgründe

SAT.1Staffel 9Folge 1504vom 09.05.2025
Abgründe

AbgründeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 1504: Abgründe

23 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12

Ein junger Mann springt von einer Brücke in den Tod. Eigenartigerweise hat der Mann eine Schusswunde am Kopf. Jugendliche, die den Sturz beobachtet haben, haben jedoch keinen Schuss gehört. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Wie konnte der Mann auf der Brücke stehen, obwohl er bereits tot war?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen