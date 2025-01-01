K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 57: Tödliche Ruhe
23 Min.Ab 12
Schrecklicher Fund in einer Tischlerei: Der Tischlermeister liegt qualvoll erstickt in einem frisch lackierten Sarg. Der Mann hatte keine Chance, sich selbst zu befreien. Vier Stunden Todeskampf musste er durchleiden, bevor ihm die Luft ausging. Unter den Angestellten machen die Ermittler die Hauptverdächtigen aus. Wer von ihnen wünschte dem Chef einen so grausamen Tod?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1