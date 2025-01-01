K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 82: Liebe, Diebe, Triebe
22 Min.Ab 12
Eine 44-jährige Frau überrascht mitten in der Nacht einen Einbrecher im Wohnzimmer. Sie schießt und tötet den Mann. Ein klarer Fall von Notwehr wie es scheint. Doch dann kommt ein pikanter Hinweis ans Tageslicht, der die Kommissare zweifeln lässt. War der Mann im Wohnzimmer doch kein unbekannter Einbrecher?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1