K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 96: Mord um Mitternacht
23 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Als ein Student nach einer Party nach Hause kommt, findet er seine Freundin erstochen in ihrem Zimmer. Weder er noch die Mutter können sich die grausame Tat erklären. Und der Horror hört nicht auf: Seit der Mordnacht fehlt auch von dem Mitbewohner der Ermordeten jede Spur. Was ist in der Nacht wirklich geschehen?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1