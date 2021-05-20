Kann das "Hafen Extra" trotz Corona-Krise überleben?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 15: Kann das "Hafen Extra" trotz Corona-Krise überleben?
45 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12
Kurz vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 eröffnet das "Hafen Extra " in Aurich seine Pforten. Das Betreiberehepaar Elli und Dirk investiert sein Kapital in diesen Lebenstraum. Doch durch die Corona-Auflagen bleibt das Lokal viele Monate geschlossen, dringend nötige Einnahmen bleiben aus. Kann Sternekoch Frank Rosin beim Aufbau eines erfolgreichen Take-away-Geschäfts helfen? Und: Duell der Grillwürste: Fleisch vs. Vegan / Die Corona-Gewinner: Boom der Lieferdienste
