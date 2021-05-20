Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K1 Magazin

Kann das "Hafen Extra" trotz Corona-Krise überleben?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 15vom 20.05.2021
Kann das "Hafen Extra" trotz Corona-Krise überleben?

Kann das "Hafen Extra" trotz Corona-Krise überleben?Jetzt kostenlos streamen

K1 Magazin

Folge 15: Kann das "Hafen Extra" trotz Corona-Krise überleben?

45 Min.Folge vom 20.05.2021Ab 12

Kurz vor dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 eröffnet das "Hafen Extra " in Aurich seine Pforten. Das Betreiberehepaar Elli und Dirk investiert sein Kapital in diesen Lebenstraum. Doch durch die Corona-Auflagen bleibt das Lokal viele Monate geschlossen, dringend nötige Einnahmen bleiben aus. Kann Sternekoch Frank Rosin beim Aufbau eines erfolgreichen Take-away-Geschäfts helfen? Und: Duell der Grillwürste: Fleisch vs. Vegan / Die Corona-Gewinner: Boom der Lieferdienste

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K1 Magazin
Kabel Eins
K1 Magazin

K1 Magazin

Alle 6 Staffeln und Folgen