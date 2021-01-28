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Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?

Kabel EinsStaffel 2021Folge 2vom 28.01.2021
Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?

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Folge 2: Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?

47 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 12

Eigentlich haben sich Daniel und Karina mit ihrem "Café Zweistein" in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel einen langersehnten Traum erfüllt. Doch das Geschäft läuft schlecht. Sternekoch Frank Rosin greift dem jungen Paar unter die Arme und sorgt für besseres Essen und neuen Schwung. Doch nach seinem Besuch muss das Wirtepaar das Lokal wegen des bundesweiten Lockdowns zweimal schließen. Wie geht es ihnen heute? Und: Thermomix gegen Profikoch: Gefüllte Hähnchenröllchen mit Möhrenpommes. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.

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