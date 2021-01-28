Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 2: Nach Frank Rosins Besuch: Was wurde aus dem "Zweistein"?
47 Min.Folge vom 28.01.2021Ab 12
Eigentlich haben sich Daniel und Karina mit ihrem "Café Zweistein" in Bad Sooden-Allendorf bei Kassel einen langersehnten Traum erfüllt. Doch das Geschäft läuft schlecht. Sternekoch Frank Rosin greift dem jungen Paar unter die Arme und sorgt für besseres Essen und neuen Schwung. Doch nach seinem Besuch muss das Wirtepaar das Lokal wegen des bundesweiten Lockdowns zweimal schließen. Wie geht es ihnen heute? Und: Thermomix gegen Profikoch: Gefüllte Hähnchenröllchen mit Möhrenpommes. Bildrechte: Kabel Eins/Hartmann, Jens.
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Genre:Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins