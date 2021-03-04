Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abzocke-Klassiker mit Peter Giesel: Vom Elektriker bis zum Babysitter

Kabel EinsStaffel 2021Folge 6vom 04.03.2021
46 Min.Folge vom 04.03.2021Ab 12

Diesmal stellt sich "Kabel Eins" Betrugsexperte Peter Giesel die Frage, ob man mit reduzierter B-Ware tatsächlich Geld spart oder ob man von den vermeintlichen Schnäppchen lieber die Finger lassen sollte. Um das zu überprüfen, bestellt er Staubsauger, Smartphones und Kaffeevollautomaten bei verschiedenen Onlineshops. Wie gut sind die Geräte und wie viel Geld lässt sich damit tatsächlich sparen? Und: Reparatur-Kits im Test / Die besten Tipps von Handwerker-Profi Mark Kühler

