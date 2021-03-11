Wenn Wohnen zum Albtraum wird: Nachbarschaftsstreit extremJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 7: Wenn Wohnen zum Albtraum wird: Nachbarschaftsstreit extrem
42 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 12
In der idyllischen Kleinstadt Vöhringen tobt ein Streit unter Nachbarn. Die Vorwürfe: Einer der Anwohner soll das Fundament des angrenzenden Hauses bei Baggerarbeiten freigelegt, einen Zaun niedergerissen und die Dachrinne beschädigt haben. Ein Gespräch zwischen den Nachbarn ist kaum noch möglich. Während der Bausachverständige Stefan Ritter die Schäden untersucht, versucht Reporterin Viola Weiss, zwischen den Parteien zu schlichten. Und: Saug-Wisch-Roboter im Test
