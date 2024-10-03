K11 - Die neuen Fälle
Folge 29: Die perfekte Familie
23 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 12
Die perfekte Familie: Mutter spurlos verschwunden! Vater Tomas findet seine einjährige Tochter völlig alleine zu Hause. Von seiner Frau fehlt jede Spur. Wurde sie entführt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K11 - Die neuen Fälle
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen