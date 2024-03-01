Staffel 1Folge 38vom 01.03.2024
Käpt’n Nobart und die Piratenbande
Folge 38: Rettet Julia
6 Min.Folge vom 01.03.2024
Als Julia plötzlich keine Luft mehr bekommt, rät Doktor Ratapendice zur Einnahme eines Trunks, der aus der seltenen Pflanze Guéritou gewonnen wird. Nobart macht sich auf die Suche, findet das Heilmittel, das dann aber von einem Esel gefressen wird.
Copyrights:© RTV Family Entertainment AG / D'Ocon Film Production / Elias Pro / Videal / ZDF