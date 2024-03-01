Zum Inhalt springenBarrierefrei
Käpt’n Nobart und die Piratenbande

RiCStaffel 1Folge 38vom 01.03.2024
Rettet Julia

Folge 38: Rettet Julia

6 Min.Folge vom 01.03.2024

Als Julia plötzlich keine Luft mehr bekommt, rät Doktor Ratapendice zur Einnahme eines Trunks, der aus der seltenen Pflanze Guéritou gewonnen wird. Nobart macht sich auf die Suche, findet das Heilmittel, das dann aber von einem Esel gefressen wird.

