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Kärnten heute
Folge 1064: Kärnten heute vom 22.03.2026
12 Min.Folge vom 22.03.2026
Kärntner verbrauchen täglich 130 Liter Wasser | Slowenen wählen neues Parlament | Kurzmeldungen | Fehervar stellt gegen KAC auf 2:2 | Dabei: Karitatives Eishockeylegenden-Event und Josefimarkt in Eberndorf
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