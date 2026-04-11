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Kärnten heute
Folge 1084: Kärnten heute vom 11.04.2026
13 Min.Folge vom 11.04.2026
Gemeinden machen sich ans Müllsammeln | Zwei Firmen aus St. Veit setzen auf Roboter und KI | Meldungen | Remis bei Silberbergers WAC-Trainerdebüt | Polizei setzt weiter auf Datenträgerspürhunde
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