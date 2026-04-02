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Kärnten heute
Folge 1075: Kärnten heute vom 02.04.2026
17 Min.Folge vom 02.04.2026
Keine Karenz: Kärntner Bürgermeister hört auf | Lockerungen für Veranstaltungen am Karfreitag gelten erstmals | Meldungen | Große Herausforderungen durch KI-Inhalte | Mehr Verständnis für Betroffene von Autismus | Aus für Aich/Dob im Halbfinale | Schützenbewerb in der Eventhalle Wolfsberg
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