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Kärnten heute

Kärnten heute vom 03.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1076vom 03.04.2026
Kärnten heute vom 03.04.2026

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Folge 1076: Kärnten heute vom 03.04.2026

25 Min.Folge vom 03.04.2026

Sicherheitstipps für Osterfeuer | Superintendentin Mattioli: Hoffnung auf Frieden | Pläne für Biogas-Werk in Klagenfurt | Meldungen | Überlebt mit Genickbruch: Von Schuld und Hilfe | Schüler verarbeitet Massaker von Srebrenica in Maturaarbeit | Infineon Villach forscht an Erdbeben-Simulator | Rückblick auf die Karriere von Para-Skifahrer Markus Salcher | Multimedia-Werke von Künstlerin Hübner im MMKK

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