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Kärnten heute
Folge 1081: Kärnten heute vom 08.04.2026
19 Min.Folge vom 08.04.2026
Waldbrand auf Taborhöhe hält Feuerwehren auf Trab | Daniel Fellner zum Landeshauptmann angelobt | Konsolidierung der Wohnbeihilfe hat sich bewährt | Arbeiterkammer führte 2025 66.000 Beratungen durch | Meldungen | Autorin Revedins bringt fünftes Buch heraus | Dabei: Harmonikatreffen in Neuhaus und Gospel-Konzert in Spittal
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