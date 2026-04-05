Kärnten heute vom 05.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1078: Kärnten heute vom 05.04.2026
12 Min.Folge vom 05.04.2026
90 Feuerwehrleute verhindern übergreifenden Osterfeuerbrand | Fahrsicherheits-Trainings sollen Motorradunfälle senken | Kräuterbauer setzt auf hofeigenes Labor | Zwei Kärntner Eishockey-Teams der Damen unter den besten vier | Dabei: Traditionelles Osterschießen und Fackeltragen in Gemeinden
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2