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Kärnten heute
Folge 1079: Kärnten heute vom 06.04.2026
19 Min.Folge vom 06.04.2026
31-jähriger Sohn griff Mutter in ihrer Wohnung an | Vor Wahl: SPÖ-Chef Daniel Fellner im Porträt | Die Vor- und Nachteile von Energiegemeinschaften | Top-Athleten aus aller Welt beim Bodybuilding-Cup | Kochtipp: Vegetarische Tarte mit viel Gemüse | Kärntnerisch g'redt: "Langes"
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