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Kärnten heute
Folge 1077: Kärnten heute vom 04.04.2026
13 Min.Folge vom 04.04.2026
Ostergeschäft stabiler als im Vorjahr | Rundgang mit Bischof Marketz im Klagenfurter Dom | Vor neuem Landesrätin-Amt: Lagger-Pöllinger im Porträt | Erneuter Frontalzusammenstoß auf der B317 | Tirol feiert bedeutenden Sieg gegen den WAC | Nachwuchssorgen plagen Rollstuhl-Basketball
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