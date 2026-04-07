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Kärnten heute
Folge 1080: Kärnten heute vom 07.04.2026
20 Min.Folge vom 07.04.2026
Erste Rede Fellners als neuer Landeshauptmann | Analyse zum Landeshauptmann-Wechsel | Waldbrand auf der Taborhöhe | 20 Jahre Herzkreislauf-Rehabilitation in Althofen | Silberberger wird neuer Trainer beim WAC | Grafikkünstler Robert Rottensteiner im Porträt | Neues von Gestern: Kumpf
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