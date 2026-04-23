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Kärnten heute

Kärnten heute vom 23.04.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1096vom 23.04.2026
Kärnten heute vom 23.04.2026

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Kärnten heute

Folge 1096: Kärnten heute vom 23.04.2026

18 Min.Folge vom 23.04.2026

Satzungsänderung bei KELAG: Storm soll schneller billiger werden | EU-Kommissar Brunner auf Kärnten-Besuch | Standort und Sicherheitspolitik Thema bei Millstätter Wirtschaftsgespräche | Neue Erkenntnisse über Volkskrankheit Migräne | Meldungen | Georgijagen als Immaterielles Kulturerbe | Vorschau "Wir sind Tourismus"

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