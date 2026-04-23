Kärnten heute vom 23.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Kärnten heute
Folge 1096: Kärnten heute vom 23.04.2026
18 Min.Folge vom 23.04.2026
Satzungsänderung bei KELAG: Storm soll schneller billiger werden | EU-Kommissar Brunner auf Kärnten-Besuch | Standort und Sicherheitspolitik Thema bei Millstätter Wirtschaftsgespräche | Neue Erkenntnisse über Volkskrankheit Migräne | Meldungen | Georgijagen als Immaterielles Kulturerbe | Vorschau "Wir sind Tourismus"
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kärnten heute
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2