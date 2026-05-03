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Kärnten heute

Kärnten heute vom 03.05.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1106vom 03.05.2026
Kärnten heute vom 03.05.2026

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Kärnten heute

Folge 1106: Kärnten heute vom 03.05.2026

12 Min.Folge vom 03.05.2026

Wirtschaftsgebäude in Flattach niedergebrannt | Hoteliers investieren trotz wirtschaftlicher Unsicherheit | SC Ferlach gewinnt Handball-Krimi gegen Krems | Autofreier Tag lockt Tausende an den Ossiacher See | "Kärnten Heute Dabei": Volkskultur-Ikone Di Bernardo wird 85

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